"Заслужена гордість": Зеленський розповів про успіхи ЗСУ у Харківській області

Президент подякував військовослужбовцям ЗСУ

Українські військовослужбовці змогли досягти успіху на Харківському напрямку та змогли відбити в окупантів низку населених пунктів.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, українці вже, напевно, чули про успіхи ЗСУ на сході нашої країни, проте не став згадувати назви звільнених міст та селищ.

"Цього тижня є добрі новини з Харківщини. Мабуть, ви всі вже бачили повідомлення про активність українських захисників. І, гадаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне почуття", — сказав він.

Він зазначив, що настав час подякувати деяким підрозділам ЗСУ, серед яких:

25-а повітрянодесантна бригада;

92-а окрема механізована бригада;

80-та десантно-штурмова бригада;

406-а окрема артилерійська бригада;

60-та окрема піхотна бригада.

Зеленський підкреслив, що чим більше втрат зазнають окупаційні сили, тим кращими будуть позиції захисників Донбасу і тим надійнішою буде оборона Миколаєва, Запоріжжя та Дніпропетровської області.

Водночас глава держави додав, що активні дії українських захисників також позначають можливість захопити в полон більшу кількість ворогів та обміняти їх на полонених українських військових.

"Я наголошую: ми пам’ятаємо про всіх наших людей, яких утримують окупанти", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ було оприлюднено статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського про війну проти росії. У ній йдеться про те, що бойові дії продовжуватимуться і наступного року, а визволення Криму не стане остаточним розгромом країни-агресора.