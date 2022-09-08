Спадкоємець Єлизавети II: новий король взяв ім’я Карла III і зробив заяву

Смерть своєї матері король назвав моментом найбільшої скорботи всіх членів сім’ї

Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ новим королем стає принц Чарльз Уельський. Він уже офіційно взяв ім’я Карла III, повідомила прем’єр-міністр країни Ліз Трасс.

Король вже зробив заяву з приводу смерті Єлизавети II "Смерть моєї улюбленої матері, її Величності королеви — момент найбільшої скорботи для мене і всіх членів моєї сім’ї. Ми глибоко сумуємо про смерть дорогої государині і палко коханої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчуватися у всій країні та Співдружності, а також у всьому світі".

Чарльз Філіпп Артур Джордж — повне ім'я монарха — народився в Букінгемському палаці 14 листопада 1948 року. Син королеви Єлизавети II та Філіпа, герцога Единбурзького. Найдовше в історії Британії (з 1958 по 2022 рік) залишався принцом Уельським і спадкоємцем трону, у зв'язку з чим більшу частину життя був відомий як принц Чарльз. Чоловік королеви (до 2022 — герцогині) Камілли, батько принців Вільяма (спадкоємець) та Гаррі, синів від його першого шлюбу з принцесою Діаною.

Перша дружина Чарльза, принцеса Діана, як відомо, набула величезної популярності у Великій Британії та за кордоном. Проте шлюб був невдалим, і з 1992 року подружжя офіційно жило окремо, а 1996 року розлучилося. Скандал широко обговорювався і не найкраще позначився на репутації Чарльза. Діана загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

9 квітня 2005 року принц Чарльз одружився вдруге, зі своєю давньою коханкою, стосунки з якою підтримував і до шлюбу, і під час нього — Каміллой Паркер Боулз, уродженою Шанд. Церемонія одруження вперше в історії британської королівської сім'ї відбувалася у цивільному, а не церковному порядку. Камілла отримала всі титули, що належали дружині принца, але воліла не використовувати свій титул принцеси Уельської, щоб уникнути асоціацій з покійною принцесою Діаною. Натомість вона використовувала титул герцогині Корнуольської (в Англії) та Ротсейської (в Шотландії).

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II, яка померла 8 вересня 2022 року, увійшла в історію як найбільш довгоправлячий монарх Європи.