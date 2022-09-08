Наследник Елизаветы II: новый король взял имя Карл III и сделал заявление

Смерть своей матери король назвал моментом величайшей скорби всех членов семьи

После смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ новым королем становится принц Чарльз Уэльский. Он уже официально взял имя Карл III, сообщила премьер-министр страны Лиз Трасс.

Карл III будет официально объявлен королем в пятницу, сообщает Times.

Король уже сделал заявление по поводу смерти Елизаветы II "Смерть моей любимой матери, ее Величества королевы — момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине дорогой государыни и горячо любимой матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться во всей стране и Содружестве, а также во всем мире".

Чарльз Филипп Артур Джордж — полное имя монарха — родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. Сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. Дольше всех в истории Британии (с 1958 по 2022 год) оставался принцем Уэльским и наследником трона, в связи с чем большую часть жизни был известен как принц Чарльз. Муж королевы (до 2022 — герцогини) Камиллы, отец принцев Уильяма (наследник) и Гарри, сыновей от его первого брака с принцессой Дианой.

Первая жена Чарльза, принцесса Диана, как известно, получила огромную популярность в Великобритании и за границей. Однако брак был неудачным, и с 1992 года супруги официально жили раздельно, а в 1996 году развелись. Скандал широко обсуждался и не лучшим образом сказался на репутации Чарльза. Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

9 апреля 2005 года принц Чарльз женился во второй раз, на своей давней любовнице, отношения с которой поддерживал и до брака, и во время него — Камилле Паркер Боулз, урождённой Шанд. Церемония бракосочетания впервые в истории британской королевской семьи совершалась в гражданском, а не церковном порядке. Камилла получила все полагающиеся жене принца титулы, но предпочитала не использовать свой титул принцессы Уэльской во избежание ассоциаций с покойной принцессой Дианой. Вместо него она использовала титул герцогини Корнуольской (в Англии) и Ротсейской (в Шотландии).

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, которая скончалась 8 сентября 2022 года, вошла в историю как самый долгоправящий монарх Европы.