Легендарная королева: топ-7 лучших фильмов и сериалов про Елизавету II

Собрали подборку картин всех жанров на любой вкус

Королева Британии Елизавета II прожила целых 96 лет, более 70 из которых занимала престол, — дольше, чем кто-либо другой из британских монархов. За время своего правления она стала настоящим символом Великобритании и вдохновила множество режиссеров на создание фильмов и кино.

"Телеграф" собрал несколько самых интересных.

"Корона" (The Crown) 2016

Пожалуй, этот сериал от Netflix самый известный на сегодняшний день из всех работ про Елизавету II, — он получил очень высокие оценки критиков.

Каждый сезон раскрывает разные времена жизни британской королевы, начиная с ее свадьбы в 1947 году, потом охватывает Суэцкий кризис, свадьбу принца Чарльза. В ноябре 2022 года выйдет пятый сезон, где предварительно расскажут про разводы детей королевы, пожар в Виндзорском замке, гибель принцессы Дианы.

"Король говорит" (The King's Speech) 2010

Сюжет этого фильма рассказывает о Георге VI, который готовится возглавить монархию, несмотря на боязнь сцены и заикание, с помощью нетрадиционных методов лечения. В ходе картины можно увидеть маленькую Елизавету и ее сестру.

"Королева" (The Queen) 2006

Эта лента рассказывает о возможно самом непростом периоде в жизни королевской семьи, — гибели принцессы Дианы, после которой Елизавета II уединилась в загородной резиденции с внуками и готовилась проститься с невесткой. Королеву сыграла Хелен Миррен, за что она удостоилась "Оскара", "Золотого глобуса" и других премий.

В фильме также хорошо описывается и роль премьер-министра Тони Блэра, на плечи которого лег груз ответственности перед народом Британии.

"Лондонские каникулы" (A Royal Night Out) 2014

В этом фильме показана совсем молодая Елизавета, как она помогала военным во время Второй мировой еще до коронации, выучилась на механика и чинила машины, а после победы над фашизмом отправилась праздновать на площадь Лондона.

"Королева Мира" (Queen of the World) 2018

Елизавета II во время правления очень редко пускала журналистов в свой дворец, однако в 2018 году она сделала исключение и несколько дней провела перед камерой. Документальный фильм показывает много интересного как о королеве, так и о подготовке свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

"Королевский корги" (The Queen'S Corgi) 2019

Ни для кого не является секретом, как британская королева любила собак породы корги. Поэтому несколько лет назад сняли мультфильм о приключениях ее самой любимой собаки по кличке Рекс. Если вы хотите передохнуть от драм, — самое то для просмотра.

Коронация королевы 1953

Елизавета стала королевой 2 июня 1953 года в возрасте 25 лет, и как это было, — рассказывает документальный фильм.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на фото, какой королева Елизавета была в молодости.