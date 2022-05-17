Поддержала Украину? Елизавета II публично продемонстрировала наряд с желто-синими цветами (фото, видео)

96-летняя королева Великобритании выглядела великолепно в желтом пальто и шляпой с голубыми цветами

Ее Величество изредка, но появляется на публике перед своим подданными. Во вторник, 17 мая, королева Великобритании присутствовала на мероприятии, посвященному завершению строительства линии "Элизабет" на вокзале Паддингтон в Лондоне. Официальное открытие состоится 24 мая. В сопровождении своего младшего сына принца Эдварда ее приветствовал премьер-министр Борис Джонсон, который 9 апреля посетил Киев с официальным визитом.

Елизавету II также встретил персонал станции Elizabeth Line, который сыграл ключевую роль в проекте Crossrail. Монарху дали карту Oyster и показали, как использовать ее в билетном автомате.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Королева была в отличном расположении духа, постоянно улыбалась. Она была одета в желтое пальто и шляпе с голубыми цветами — в цветах украинского флага. Возможно, таким образом Елизавета II решила намекнуть, что поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом.

Отметим, что Великобритания всячески помогает украинцам. 3 мая Борис Джонсон, выступая перед Верховной Радой, приветствовал борьбу Украины против кровавой российской тирании. Также он анонсировал поставку нового мощного оружия украинским защитникам общей стоимостью 300 млн фунтов стерлингов.