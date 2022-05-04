Укр

Британия передаст Украине грузовые дроны для доставки оборудования на передовую

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Malloy T150 Новость обновлена 04 мая 2022, 02:19
Malloy T150

Сколько таких дронов будет передано ВСУ в настоящее время неизвестно

Новый пакет военной помощи от Великобритании, который анонсировал в Верховной Раде премьер страны Борис Джонсон, будет включать в себя грузовые беспилотники Malloy T150.

Об этом информирует Sky News.

Квадрокоптеры производства Malloy Aeronautics проходили испытания в морской пехоте Британии и предназначены для доставки грузов на передовую. Каждый из этих БПЛА способен нести до 68 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 70 километров.

Сколько таких дронов будут переданы на нужды ВСУ не сообщается.

Стоит напомнить, что новый пакет помощи от Британии оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов (почти 11 млрд гривен). Ожидается, что он будет включать в себя в основном сложную электронику, включая средства РЭБ, приборы ночного видения, контрбатарейные радары и другое.

Как сообщалось ранее, США накануне заявили, что передадут Украине еще 5 тысяч ракет к противотанковым комплексам Javelin, а также сообщили, что ВСУ уже получили 70 из 90 гаубиц М-777.

Кроме того, стало известно, что танки, которые были переданы Украине из Польши, представляют собой новейшую модификацию Т-72. На вооружение их армии такие поступили лишь в 2019 году.

Теги:
#Украина #Великобритания #БПЛА
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