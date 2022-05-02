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США уже доставляют тяжелую артиллерию Украине и обещают еще "Джавелинов": детали (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ВСУ Новость обновлена 02 мая 2022, 23:39
ВСУ

Также украинские военные получат гаубицы М-777

В Пентагоне сообщили, что до конца текущей недели в Украину поступит очередная партия тяжелого вооружения для защиты от российских оккупантов. Речь о противотанковых ракетах Javelin.

Об этом в понедельник, 2 мая, на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, к пятнице в Украину прибудет еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

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  • Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Он предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА.

В Минобороны США добавили, что Украина уже получила 70 из 90 гаубиц М-777, которые США планировали отправить, а также более 140 тысяч 155-мм используемых для них снарядов — это примерно половина снарядов, которые запланированы к поставке. Учения военных по применению этого оружия продолжаются за пределами Украины, добавил чиновник американского оборонного ведомства.

Тем временем в сети показали видео, как гаубицы М-777 собирают и готовят к отправке в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США допустили использование своих вооруженных сил для защиты территориальной целостности Украины. А в Пентагоне на днях заявили, что действия Владимира Путина во время войны в Украине являются "жестокими" и "распущенными".

Теги:
#Украина #США #Военная помощь #Тяжелое оружие
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