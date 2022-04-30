В Пентагоне от души проехались по путину: посол россии "огрызнулся"

Американские военные обвиняют российскую армию в совершении военных преступлений во время вторжения в Украину

Действия российского президента владимира путина во время войны в Украине являются "жестокими" и "расзвращенными". Об этом на очередном выступлении перед представителями СМИ заявил пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби.

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"Трудно смотреть на некоторые изображения и представлять, что любой здравомыслящий, серьезный, зрелый лидер мог бы так поступить. Поэтому я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности", — заявил представитель Пентагона на брифинге для прессы.

По словам Кирби, заявления российского руководства относительно так называемой "борьбы с нацизмом в Украине" не соответствуют действительности и совсем не сопоставляются с ужасными преступлениями, которые российские солдаты совершают на украинских землях.

"Трудно соотнести эту риторику с тем, что он действительно делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду это просто бессовестно ", — подчеркнул представитель Министерства обороны в США.

В свою очередь, в россии уже успели отреагировать на заявление Джона Кирби. В частности посол рф в Штатах отметил, что представитель Пентагона "утратил достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений ".

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал войну в Украине и назвал главное условие, благодаря которому она может завершиться победой украинского государства.