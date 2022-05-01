В США предлагают использовать свои войска для защиты Украины: детали

Ждем решения по резолюции

В воскресенье, 1 мая, на 67-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в США допустили использование своих вооруженных сил для защиты территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своем telegram-канале.

Конгрессмен от Республиканской партии (штат Иллинойс) Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, которая позволила бы задействовать солдат США для защиты территориальной целостности Украины, если кровавый диктатор путин использует оружие массового поражения (химическое, биологическое или ядерное) в Украине.

"Как сказал президент США, Путина нужно остановить. Соответственно, главнокомандующий величайших в мире вооруженных сил должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого действий", — заявил Кинзингер.

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Напомним, в Пентагоне на днях заявили, что действия владимира путина во время войны в Украине являются "жестокими" и "развращенными". Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена может оставить россию без высококвалифицированных ученых и научного потенциала.