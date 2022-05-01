Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу

Оперативно о главном за 1 мая

В Украине начался 67-ой день с начала полномасштабного военного вторжения россии. За минувшие сутки военнослужащие ВСУ отвоевали у оккупантов еще несколько населенных пунктов в Харьковской области, среди них и поселок Русская Лозовая, который считается ключевым населенным пунктом на трассе Харьков-Белгород. Оккупанты же не отступают от своих традиций и продолжают обстреливать мирные города, в частности под удар опять попала Одесса, где ракетами была повреждена взлетная полоса городского аэропорта. Тем временем мир продолжает поддерживать Украину, в частности в составе делегации ООН во Львов прибыла голливудская звезда Анджелина Джоли, чем успела наделать шума в сети.

В этой трансляции "Телеграф" будет сообщать о самых важных событиях в Украине и мире за 1 мая. Однако более оперативно о ситуации можно узнавать в нашем телеграм-канале, который доступен по этой ссылке.

01:00 Правительство Украины продлило действие предельного уровня торговой наценки в 10% для ряда социальных товаров на период военного положения и три месяца после него.

Также Кабинет министров Украины в рамках борьбы с возникшим на рынке дефицитом горючего, кроме повышения предельных уровней торговой надбавки разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" горючее при условии, что они также продают топливо по регулируемым государствам ценам.

00:00 Командование воздушных сил ВСУ: 30 апреля поражено 9 воздушных целей рашистов. На этот раз противовоздушной обороной уничтожено:

2 штурмовика Су-25;

7 БпЛА российских оккупантов.

При этом Су-25 оккупантов сбили из переносных зенитных ракетных комплексов "Стингер".

События российско-украинской войны за 28 апреля описаны в материале: "Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю прочат скорый провал".

А о ситуации в стране за 29 апреля можно прочесть в новости: "Война — день 65: россияне кроют ракетами Киев и Харьков, а США приняли ленд-лиз".

Информация за 30 мая доступна в материале: "Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя".