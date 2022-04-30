Укр

США придумали, без какой еще важной вещи могут оставить россию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Президент Джо Байден и кровавый агрессор путин Новость обновлена 30 апреля 2022, 13:40
Президент Джо Байден и кровавый агрессор путин

В Вашингтоне также уверены, что это может привести к укреплению экономики и безопасности США

Администрация американского лидера Джо Байдена может оставить россия без высококвалифицированных ученых и научного потенциала, упростив для них некоторые визовые ограничения.

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Соответствующую информацию, ссылаясь на собственные источники, в субботу, 30 апреля, обнародовало зарубежное издание Bloomberg.

Известно, что Вашингтон планирует упростить въезд в Америку для российских магистров, докторов наук в сфере технологий, инженерии или математики, при условии, что они учились не в россии.

То есть США преследуют цель переманить россиян, имеющих опыт работы в космических технологиях, кибербезопасности, современных вычислениях и производстве, а также в ядерной инженерии и другими научными отраслями.

По словам представителя Совета национальной безопасности Штатов, соответствующие усилия Белого Дома направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы страны-агрессора и самого российского диктатора владимира вутина на долговременную перспективу, подорвав тем самым инновационную базу рф. Кроме того, он добавил, что в США рассчитывают, что в дальнейшем это приведет к укреплению экономики и безопасности Америки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский лидер Джо Байден выступил с обращением по поводу войны в Украине и анонсировал еще один мощный удар по российским олигархам: активы планируют продать, а деньги направить в Украину.

Теги:
#США #Россия #Джозеф Байден #Научные работники
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