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США придумали, без якої ще важливої речі можуть залишити росію

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Президент Джо Байден та кривавий агресор путін Новина оновлена 30 квітня 2022, 13:40
Президент Джо Байден та кривавий агресор путін

У Вашингтоні також переконані, що це може призвести до зміцнення економіки та безпеки США

Адміністрація американського лідера Джо Байдена може залишити росію без висококваліфікованих науковців та наукового потенціалу, спростивши для них для них певні візові обмеження.

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Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела, у суботу, 30 квітня, оприлюднило закордонне видання Bloomberg.

Наразі відомо, що Вашингтон планує спростити в'їзд до Америки для російських магістрів, докторів наук у сфері технологій, інженерії або математики, при умові, що вони навчалися не у росії.

Тобто США мають на меті переманити росіян, які мають досвід роботи у космічних технологіях, кібербезпеці, сучасних обчисленнях та виробництву, а також в ядерній інженерії та іншими науковими галузями.

За словами представника Ради національної безпеки Штатів, відповідні зусилля Білого Дому спрямовані на те, щоб послабити високотехнологічні ресурси країни-агресора та самого російського диктатора володимира путіна на довготривалу перспективу, підірвавши тим самим інноваційну базу рф. Окрім того, він додав, що у США розраховують, що в подальшому це призведе до зміцнення економіки та безпеки Америки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський лідер Джо Байден виступив зі зверненням щодо війни в Україні та анонсував ще один потужний удар по російським олігархам: активи планують продати, а гроші направити в Україну.

Теги:
#США #Росія #Джозеф Байден #Науковці
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