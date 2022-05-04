С тепловизорами и приборами ночного видения: Польша передала Украине новейшие танки

Танки Т-72M1R в армии Польши появились лишь в 2019 году

Польша, которая недавно начала поставлять украинским защитникам тяжелую технику, отправила нашей стране новейшую модификацию танков Т-72.

Так эксперты Defence Exspress обратили внимание, что на видео, на котором видно, как бойцы ВСУ осваивают переданную технику, засветился прицел, выдающий в танках модификацию Т-72M1R, поступившую на вооружение лишь в 2019 году.

"Она отличается новым тепловизионным прицелом, приборами ночного видения, цифровой системой связи и новой системой запуска двигателя", — говорится в сообщении.

Эти улучшения ставят польские танки в один ряд, как минимум, с украинскими Т-72АМТ, которые на вооружении ВСУ начали появляться лишь в 2020 году.

Впрочем, издание указывает, что всего Польша передала ВСУ около 200 танков, а потому не исключается, что часть из них может быть более старых модификаций вроде Т-72M1 с усиленной верхней лобовой деталью и лазерным дальномером ТПД-К1.

Как сообщалось ранее, США накануне заявили, что передадут Украине еще 5 тысяч ракет к противотанковым комплексам Javelin, а также сообщили, что ВСУ уже получили 70 из 90 гаубиц М-777