Польша передала Украине тяжелое вооружение: чем еще помогли соседи

Польское правительство поддерживает Украину с первых дней войны

Польша, которая недавно нанесла очередной санкционный удар по россии, решила передать Украине новую партию вооружения. На этот раз оно тяжелое, и в его перечень входят танки Т-72, а также боевые машины пехоты (БМП).

Больше подробностей сообщает "Польское радио".

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По информации журналистов, теперь Украине удастся полностью укомплектовать минимум две танковые бригады — поляки передают более двух сотен танков Т-72. Эта боевая техника была разработана еще в советские времена, однако ВСУ нужно любое тяжелое оружие, которое поможет победить врага.

Вместе с этим в страну было передано еще и несколько десятков БМП.

Отдельно отмечается, что только на военную помощь Украине польское правительство уже потратило около 7 млрд злотых — такая стоимость вооружения, уже полученной официальным Киевом. Это и гаубицы "Гвоздика", и РСЗВ "Град", и ракеты для боевых самолетов, а также беспилотники марки Warmate. Последние схожи c американскими дронами-камикадзе Switchblade, которые являются весьма серьезными помощниками в борьбе с российскими захватчками.

Следует отметить, что Польша не стала первой страной, которая передала Украине танки Т-72. Ранее подобной помощью "отметилась" и Чехия, после чего у последней даже появились определенные проблемы с рф. Впрочем, чешское правительство отмахнулось от любых претензий Кремля и продолжает поддерживать украинское государство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какое вооружение, по мнению генерала Виктора Ягуна, срочно необходимо Украине, дабы переломить ход войны и победить россию окончательно.

Также мы рассказывали, что в США поддержали вариант с ленд-лизом для Украины, в рамках которого Вашингтон увеличит объемы поставляемого Киеву вооружения. Более подробно о том, что такое ленд-лиз, можно прочитать в нашем объяснительном материале.