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З тепловізорами та приладами нічного бачення: Польща передала Україні новітні танки

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Т-72M1R Новина оновлена 04 травня 2022, 01:49
Т-72M1R

Танки Т-72M1R в армії Польщі з’явилися лише у 2019 році

Польща, яка недавно почала постачати українським захисникам важку техніку, відправила нашій країні новітню модифікацію танків Т-72.

Так експерти Defence Exspress звернули увагу, що на відео, на якому видно, як бійці ЗСУ освоюють передану техніку, засвітився приціл, що видає в танках модифікацію Т-72M1R, яка надійшла на озброєння лише у 2019 році.

"Вона відрізняється новим тепловізійним прицілом, приладами нічного бачення, цифровою системою зв’язку та новою системою запуску двигуна", — йдеться у повідомленні.

Ці покращення ставлять польські танки в один ряд, як мінімум, з українськими Т-72АМТ, які на озброєнні ЗСУ почали з’являтися лише у 2020 році.

Втім, видання вказує, що всього Польща передала ЗСУ близько 200 танків, а тому не виключається, що частина з них може бути старішими модифікаціями на зразок Т-72M1 з посиленою верхньою лобовою деталлю та лазерним далекоміром ТПД-К1.

Як повідомлялося раніше, США напередодні заявили, що передадуть Україні ще 5 тисяч ракет до протитанкових комплексів Javelin, а також повідомили, що ЗСУ вже отримали 70 з 90 гаубиць М-777.

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#Україна #Польща
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