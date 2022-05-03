Джонсон обратился к Раде, за ним впервые с начала вторжения перед парламентом выступил Зеленский (обновляется)

Британский чиновник обратился к парламентариям по видеотрансляции

Во вторник, 3 мая, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед Верховной Радой, приветствуя борьбу Украины против кровавой российской тирании. Кроме того, впервые за более чем два месяца перед парламентариями отчитался и президент Владимир Зеленский.

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Об этом в своем Телеграмм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее, Премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: Ukraine will win! Украина победит!" — говорится в тексте публикации.

Кроме того, Джонсон прокомментировал то, что Британия ввела жесткие санкции против россии достаточно поздно, подчеркнув, что "мы коллективно потерпели неудачу". Также он анонсировал поставку нового мощного оружия украинским защитникам общей стоимостью 3 млрд фунтов. В новый перечень помощи вошли и современные радары для анти-артиллерии.

Выступление Бориса Джонсона в Верховной Раде Украины

А так украинский парламент встретил президента Владимира Зеленского, который впервые со дня полномасштабного вторжения россии выступит в Верховной Раде:

Парламент встречает президента Зеленского

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