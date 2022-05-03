Джонсон звернувся до Ради, за ним уперше з початку вторгнення перед парламентом виступив Зеленський (оновлюється)

Британський чиновник звернувся до парламентарів з відеотрансляції

У вівторок, 3 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою, вітаючи боротьбу України проти кривавої російської тиранії. Окрім того, вперше за понад два місяці перед парламентарями відзвітував і президент Володимир Зеленський.

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Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Крім слів підтримки і нового пакета військової допомоги, який включає ракети, радари контрбатарейної боротьби та інше, Прем‘єр-міністр Сполученого Королівства сказав головне: Ukraine will win! Україна переможе!" — йдеться в тексті публікації.

Окрім того, Джонсон прокоментував те, що Британія запровадила жорсткі санкції проти росії запізно, наголосивши, що "ми колективно зазнали невдачу". Також він анонсував поставку нової потужної зброї українським захисникам загальною вартістю у 3 млрд фунтів. У новий список допомоги увійшли й сучасні радари для антиартилерії.

Виступ Бориса Джонсона у Верховній Раді України

А так український парламент зустрів президента Володимира Зеленського, який вперше, з дня повномасштабного вторгнення росії виступить у Верховній Раді:

Парламент зустрічає президента Зеленського

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