Королева Великобритании Елизавета II скончалась

В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Елизавета II (полное имя Елизавета Александра Мария) умерла.

Об этом сообщает официальный аккаунт королевской семьи в соцсети Твиттер в четверг, 8 сентября, вечером.

"Королева мирно умерла в (в шотландском замке — ред.) Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра", — говорится в сообщении.

Елизавета родилась 26 апреля 1926 года в семье герцогов Йоркских. Получала образование на дому, а во Второй мировой войне занималась общественной работой. Когда Елизавете было 19 лет, она вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. Супруги воспитали четырех детей: Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда.

Британский трон по закону переходит к принцу Чарльзу.

Как сообщалось, Елизавета II 21 апреля 2022 отпраздновала свой день рождения — монарху тогда исполнилось 96 лет.