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Платиновый юбилей: Елизавета II отмечает 70-летие восхождения на британский трон (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Платиновый юбилей Елизаветы II на британском троне Новость обновлена 02 июня 2022, 19:47
Платиновый юбилей Елизаветы II на британском троне

В Великобритании начались официальные празднования восхождения на трон 96-летней королевы

В этот четверг, 2 июня, 96-летняя королева Великобритании Елизавета II празднует 70-летие со времени восхождения на трон. Это самое долгое правление на троне любого британского монарха. Ближе всех к этому показателю была королева Виктория, которая в возрасте 81 года была монархом почти 64 года до своей смерти в 1901 году.

В честь годовщины по всей стране проходят празднования Платинового юбилея.

Королева и члены королевской семьи, как обычно, появились на балконе Букингемского дворца, где наблюдали за пролетом ВВС Великобритании. Это будет первый юбилей королевы без ее мужа, принца Филиппа, который умер в прошлом году.

Внук Елизаветы II принц Гарри, который сейчас живет в Лос-Анджелесе со своей супругой Меган Маркл, прибыл в Лондон для участия в параде, но не присоединился к остальным на балкон.

В военном параде Trooping the Colour были задействованы более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. В авиационном шоу приняли участие 70 самолетов.

Четырехдневные праздничные выходные, а именно с 2 по 5 июня, будут включать в себя различные общественные мероприятия. Во второй день в соборе Святого Павла пройдет служба благодарения за правление королевы. А на третий день утром в Эпсом-Даунс состоится конное дерби. Торжества завершатся в воскресенье народными гуляньями и пикниками.

Ранее сообщалось, что Елизавета II решила намекнуть, что поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантом. На одно из мероприятий королева Великобритании публично продемонстрировала наряд с желто-синими цветами.

Отметим, что Великобритания всячески помогает украинцам. 3 мая премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая перед Верховной Радой, приветствовал борьбу Украины против кровавой российской тирании.

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#Великобритания #Королевская семья #Елизавета II