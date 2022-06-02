Платиновий ювілей: Єлизавета II відзначає 70-річчя сходження на британський трон (фото, відео)

У Великій Британії розпочалися офіційні святкування сходження на трон 96-річної королеви

Цього четверга, 2 червня, 96-річна королева Великої Британії Єлизавета II святкує 70-річчя від часу сходження на трон. Це найдовше правління на троні будь-якого британського монарха. Найближчим до цього показника була королева Вікторія, яка у віці 81 року була монархом майже 64 роки до своєї смерті у 1901 році.

На честь річниці по всій країні відбуваються святкування Платинового ювілею.

Королева та члени королівської родини, як завжди, з’явилися на балконі Букінгемського палацу, де спостерігали за прольотом ВПС Великої Британії. Це буде перший ювілей королеви без її чоловіка, принца Філіпа, який помер минулого року.

Онук Єлизавети II принц Гаррі, який зараз живе у Лос-Анджелесі зі своєю дружиною Меган Маркл, прибув до Лондона для участі у параді, але не приєднався до інших на балкон.

У військовому параді Trooping the Colour було задіяно понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів. В авіаційному шоу взяли участь 70 літаків.

Чотириденні святкові вихідні, а саме з 2 по 5 червня, включатимуть різні громадські заходи. Другого дня у соборі Святого Павла пройде служба подяки за правління королеви. А на третій день вранці в Епсом-Даунсі відбудеться кінне дербі. Урочистості завершаться в неділю народними гуляннями та пікніками.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II вирішила натякнути, що підтримує Україну у боротьбі з окупантом. На один із заходів королева Британії публічно продемонструвала вбрання з жовто-синіми квітами.

Зазначимо, що Велика Британія усіляко допомагає українцям. 3 травня прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, виступаючи перед Верховною Радою, привітав боротьбу України проти кривавої російської тиранії.