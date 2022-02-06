Елизавета II в важный для Британии день назвала имя следующей Королевы: реакция членов семьи

Британский монарх назвала имя следующей Королевы.

Новый 2022 год для королевской семьи особенный, ведь 6 февраля 95-летняя королева Великобритании Елизавета II отмечает Платиновый юбилей своего правления. Монарх стала первым британским правителем, который пробыл на престоле 70 лет.

В столь важный для страны день, королева опубликовала обращение к своему народу, в котором назвала следующую королеву Великобритании. Ею станет супруга первенца Елизаветы II — принца Чарльза, который после смерти матери взойдет на престол, — Камилла Паркер-Боуз. Отметим, что ранее считалось, то герцогиня Корнуольская станет принцессой-консортом, а не королевой.

В своем обращении, Елизавета II заявила, что хочет видеть в качестве королевы-консорта именно герцогиню Камиллу, и она надеется что королевская семья и народ Британии поддержат ее решение.

"Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила верную службу" — говорится в сообщении королевы.

Для справки: Королева-консорт или королева-жена — это жена правлящего монарха. Она может выполнять полноценную королевскую роль наряду со своим мужем, однако она не имеет политических и военных полномочий регента.

Сын Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцогиня Камилла были очень тронуты таким решением королевы. На странице королевской семи в Инстаграм они опубликовали пост, в котором поздравили Елизавету с 70-летием на престоле, а также поблагодарили ее за оказанную им честь.

"Мы глубоко осознаем ту невероятную честь, которую желает моя мама" – отметил принц Чарльз, добавив, что они с герцогиней Камиллой будет следовать примеру Ее Величества на британском престоле.

Принц Чарльз и Камилла вступили в брак в 2005 году. До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, а через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Напомним, что в 2021-м году королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.