Єлизавета II у важливий для Британії день назвала ім’я наступної Королеви: реакція членів сім’ї

Британський монарх назвала ім’я наступної Королеви.

Новий 2022 рік для королівської сім’ї особливий, адже 6 лютого 95-річна королева Великої Британії Єлизавета II відзначає Платиновий ювілей свого правління. Монарх стала першим британським правителем, який пробув на престолі 70 років.

У такий важливий для країни день королева опублікувала звернення до свого народу, в якому назвала наступну королеву Британії. Нею стане дружина первістка Єлизавети II — принца Чарльза, який після смерті матері зійде на престол — Камілла Паркер-Боуз. Зазначимо, що раніше вважалося, що герцогиня Корнуольська стане принцесою-консортом, а не королевою.

У своєму зверненні Єлизавета II заявила, що хоче бачити як королеву-консорт саме герцогиню Каміллу, і вона сподівається, що королівська родина і народ Британії підтримають її рішення.

"Я щиро хотіла б, щоб, коли настане час, Камілла стала королевою-консортом і продовжила вірну службу " — йдеться у повідомленні королеви.

Довідка: Королева -консорт або королева-дружина — це дружина правлячого монарха. Вона може виконувати повноцінну королівську роль поряд зі своїм чоловіком, однак вона не має політичних та військових повноважень регента.

Син Єлизавети II та майбутній спадкоємець престолу принц Уельський Чарльз та герцогиня Камілла були дуже зворушені таким рішенням королеви. На сторінці королівської родини в Інстаграм вони опублікували пост, в якому привітали Єлизавету з 70-річчям на престолі, а також подякували їй за надану їм честь.

"Ми глибоко усвідомлюємо ту неймовірну честь, яку бажає моя мама" — зазначив принц Чарльз, додавши, що вони з герцогинею Каміллою наслідуватимуть приклад Її Величності на британському престолі.

Принц Чарльз і Камілла одружилися в 2005 році. До цього Чарльз був одружений на принцесі Діані, але в 1996 вони розлучилися, а через рік Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

Нагадаємо, що в 2021-му році королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-те. Цього разу правнучку подарувала принцеса Беатріс Йоркська, яка народила дівчинку.