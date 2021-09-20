Королева Великої Британії знову стала прабабусею: подробиці про нового члена королівської сім’ї

Правнучку Єлизаветі народила її внучка — принцеса Беатриса

Королева Великої Британії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. На цей раз правнучку подарувала принцеса Беатриса Йоркська, яка народила дівчинку.

Про це повідомляє The Sun.

Відомо, що 32-річну принцесу Беатріс на останніх термінах вагітності госпіталізували в п’ятницю, а малятко з’явилося на світ 18 вересня практично опівночі.

Королівський двір через два дня повідомив, що мама і маля почувають себе прекрасно і поки ще знаходяться в лікарні Лондона. Поруч з ними і новоспечений батько — мультимільйонер Едоардо Моцці.

Для пари малятко, ім’я якого поки тримають в таємниці, стало первістком.

Нагадаємо, королівський експерт Нік Буллен в одному з недавніх інтерв’ю розповів про можливі майбутні планих Кейт Міддлтон і принца Вільяма, які вже зараз претендують зайняти британський королівський престол. За словами Буллена, найближчим часом герцоги будуть зосереджені тільки на своїй роботі і не планують обзаводитися четвертою дитиною.