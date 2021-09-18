Четвертої дитини не буде: стало відомо про бажання Кейт Міддлтон

Королівський експерт припускає, що герцоги Кембриджські більше не хочуть заводити дітей

Королівський експерт Нік Буллен в одному з недавніх інтерв’ю розповів про можливі майбутні плани Кейт Міддлтон і принца Вільяма, які вже зараз претендують зайняти британський королівський престол. За словами Буллена, найближчим часом герцоги будуть зосереджені тільки на своїй роботі.

Про це пише Cosmopolitan.

"Я думаю, вони вважають, що у них прекрасна сім’я. Я думаю, що Кейт завжди прагнула слідувати за своїми батьками і мати таку ж сім’ю з п’яти осіб. У наступному році їм обом виповниться по 40 років. Вони дійсно прагнуть просувати свої благодійні організації, свої ініціативи і фонд. Я думаю, що наступні 12 місяців для них — це робота", — сказав королівський експерт.

Нагадаємо, що Кейт і Вільям одружилися в квітні 2011 року в Вестмінстерському абатстві. У цьому шлюбі у пари народилося троє дітей: Джордж (2013), Шарлотта (2015) і Луї (2018).

Раніше "Телеграф" писав, що герцоги Кембриджські зазнали невдачі по залученню підписників в соцмережі Twitter.