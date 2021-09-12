Дружина принца Чарльза вважає Кейт Міддлтон небезпечною суперницею, і не дарма

За даними ЗМІ, герцогиня Корнуольська вже давно з підозрою ставиться до дружини принца Вільяма

Те, що дружина принца Чарльза, старшого сина королеви Великобританії Єлизавети II, Камілла, дивиться на свого пасинка Вільяма і його дружину Кейт Міддлтон з певною обережністю, — це те, що відбувається в останні роки. Зокрема, герцогиня сильно побоюється, що Вільям може скинути з престолу свого батька, спадкоємця, призначеного зайняти королівський престол.

Як пише Vanity Fair, Кейт Міддлтон стає все більш улюбленою своїми підданими і ризикує вкрасти у Камілли роль королеви-консорт.

Цей страх, можливо, посилився в 74-річній дружині принца Чарльза після того, як були оприлюднені результати останнього опитування про схвалення членів королівської сім’ї. Опитування, проведене YouGov в кінці серпня (британська міжнародна інтернет-фірма з дослідження ринку та аналізу даних — ред.), з якого випливає, що серед уподобань британців принц Чарльз займає лише сьоме місце серед інших членів королівської сім’ї. І ще менше цінується сама Камілла, яка посіла лише десяте місце в рейтингу.

Герцог і герцогиня Кембриджські отримали оцінку від 72% і 64% респондентів відповідно. Результат, який можна також перекласти наступним чином: переважна більшість британців вважає, що Вільям і Кейт повинні бути тими, хто отримає британський королівський престол.

Нагадаємо, що Єлизавета II вже підписала указ, згідно з яким всі діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон повинні літати окремо один від одного, щоб в разі трагедії міг вижити хоча б один з королівських спадкоємців.