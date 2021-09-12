Жена принца Чарльза считает Кейт Миддлтон опасной соперницей, и не зря

По данным СМИ, герцогиня Корнуолльская уже давно с подозрением относится к жене принца Уильяма

То, что супруга принца Чарльза, старшого сына королевы Великобритании Елизаветы II, Камилла, смотрит на своего пасынка Уильяма и его жену Кейт Миддлтон с некоторой осторожностью, - это то, что происходит в последние годы. В частности, герцогиня сильно опасается, что Уильям может свергнуть с престола своего отца, наследника, назначенного занять королевский престол. Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские "провалились" с количеством подписчиков в Twitter.

Как пишет Vanity Fair, Кейт Миддлтон становится все более любимой своими подданными и рискует украсть у Камиллы роль королевы-консорта.

Этот страх, возможно, усилился в 74-летней супруге принца Чарльза после того, как были обнародованы результаты последнего опроса об одобрении членов королевской семьи. Опрос, проведенный YouGov в конце августа (британская международная интернет-фирма по исследованию рынка и анализу данных — ред.), из которого следует, что среди предпочтений британцев принц Чарльз занял всего седьмое место среди других членов королевской семьи. И еще меньше ценится сама Камилла, занявшая лишь десятое место в рейтинге.

Герцог и герцогиня Кембриджские получили оценку 72% и 64% респондентов соответственно. Результат, который можно также перевести следующим образом: подавляющее большинство британцев считает, что Уильям и Кейт должны быть теми, кто получит британский королевский престол.

Напомним, что Елизавета II уже подписала указ, согласно которому все дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон должны летать отдельно друг от друга, чтобы в случае трагедии мог выжить хотя бы один из королевских наследников.