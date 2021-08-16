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Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли произвести впечатление на пользователей Twitter

Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли произвести впечатление на пользователей Twitter
09:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram Chris Jackson

Количество подписчиков Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые недавно поделились милым фото 6-летней дочери Шарлотты, говорит о том, что британская королевская чета менее популярна в Twitter, чем в Instagram.

Герцог и герцогиня Кембриджские, у которых более 13 миллионов подписчиков в Instagram, собрали всего 2,2 миллиона фолловеров на своем официальном аккаунте в Twitter.

Instagram Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Пара достигла отметки в 2 миллиона подписчиков после публикации более 11 тысяч твитов, передает The News International.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям используют свои учетные записи в социальных сетях, чтобы общаться с людьми, особенно во время изоляции от коронавируса в Великобритании.

Twitter Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Миллионы людей во всем мире восхищаются Кембриджскими благодаря своей благотворительной деятельности. Их популярность выросла после того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили с себя королевские обязанности и переехали в США, чтобы жить более независимой жизнью.

Ранее "Телеграф" писал, что принц Гарри вновь планирует вернуться в Англию после того, как в июле с братом Уильямом открыл памятник покойной матери принцессы Диане.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Instagram, Королевская семья, Twitter.
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