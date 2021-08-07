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С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты

С бабочкой: Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter sandieshoes

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились новой фотографией своей дочери - принцессы Шарлотты, которой в мае исполнилось 6 лет.

Кейт Миддлтон, которая является очень увлеченным фотографом и часто делает официальные портреты своих детей, выкладывая их в соцсетях, запечатлела малышку с бабочкой в руках в рамках инициативы Big Butterfly Count. Это благотворительная организация, которая занимается подсчетами и сохранением бабочек и мотыльков в природе.

Изображение, опубликованное в Инстаграме, является частью серии фотографий, сделанных Кейт недавно в Норфолке. На снимке Шарлотта одета в синюю футболку с оборками на рукавах и в милые розовые шорты с рисунком.

Принцесса Шарлотта с бабочкой

На других фото изображены бабочки вида "Красный адмирал" и "Павлин".

Бабочки на цветку

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Бабочки на цветку

"Big Butterfly Count поощряют нас всех подсчитывать этих невероятных существ, потому что они не только прекрасны, но и чрезвычайно важны. Бабочки - жизненно важные части экосистемы как опылители и компоненты пищевой цепи", - подписали фото герцоги Кембриджские.

Напомним, что недавно королева Великобритании Елизавета II подписала важный указ, относительно детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Бабочки, Королевская семья, Принцесса Шарлотта.
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