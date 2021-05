Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует шестой день рождения: новое фото принцессы Шарлотты

Несмотря на множество неприятных моментов, которые принесла британской королевской семье весна: скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, смерть принца Филиппа, у них все же есть и поводы для радости.

23 апреля свое трехлетие отметил младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи, а 29 апреля герцоги Кембриджские отметили свою 10 годовщину со дня свадьбы. А 2 мая свой шестой день рождения отмечает их единственная дочь - принцесса Шарлотта.

Королева Елизавета II и весь королевский дворец поздравили малышку на странице монаршей семьи в Инстаграм, опубликовав ее новую фотографию. На снимке Шарлотта предстала в ярком синем платье с цветочным принтом, распущенными волосами и милой улыбкой на лице.

По случаю дня рождения принцессы, "Телеграф" собрал самые милые фотографии единственной (пока) девочки-наследницы в королевской семье.

Our adorable little princess is getting older aw, Princess Charlotte, you're such a joy for our Royal Cambridge world pic.twitter.com/45ZWcY4n16

Happy 6th birthday Princess Charlotte!

Born as Charlotte Elizabeth Diana otd in 2015 as the second child of The Duke and Duchess of Cambridge. She is the first British princess in History to rank above a younger brother in the line of succession as per the Perth Agreement pic.twitter.com/2kkEl12fXB

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) May 2, 2021