"Всегда должен выжить кто-то один": Елизавета II подписала указ, касающийся детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Нарушать правила в королевской семье уже не в новинку, однако поверить в то, что "нарушителями" являются и принц Уильям и Кейт Миддлтон - сложно. А оказывается, что и у герцогов Кембриджских "рыльце в пушку".

Так, как дети Уильяма и Кейт - Джордж, Шарлотта и Луи - прямые наследники королевского престола, то они должны тоже соблюдать монархические протоколы. К примеру, они не должны летать на одном самолете друг с другом или с родителями. Как бы это ужасно не звучало, но в случае трагедии, хотя бы один наследник должен выжить.

Об этом сообщает Daily Star.

Ранее, на этот указ было положено вето от королевы по просьбе принца Уильяма, однако когда детям исполнится 12 лет, закон снова вступит в силу. Первым под этот указ попадает - 7-летний принц Джордж, ради которого герцоги Кембриджские могут нарушить одну из королевских традиций.

Такое решение Елизавета II приняла больше всего основываясь на том, что именно принц Уильям станет новым королем Англии на несколько десятков лет, а это значит, что ему нужно беспрекословно соблюдать монархические протоколы.

Ранее, "Телеграф" писал, что внучке Елизавете II принцессе Евгении пришлось отменить крестины своего пятимесячного сына Августа из-за коронавируса.