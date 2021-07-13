Принцесса Евгения отменила крещение своего сына: "Никто не смог собраться"

Еще 10 июля должно было произойти таинство крещения сына принцессы Евгении и ее супруга Джека Бруксбенка - Августа, который появился на свет 9 февраля 2021 года, однако его пришлось перенести. Причиной такого решения стал один из гостей, который мог заразиться коронавирусом.

Чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других гостей, среди которых королева Елизавета II, и беременная принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, которые готовятся стать родителями уже осенью 2021 года.

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Принцесса хотела окрестить сына Августа в часовне Всех Святых в Большом Виндзорском парке, а после планировала устроить вечеринку в Королевской Ложе, где живут ее родители.

Букингемский дворец не комментирует эту ситуацию, поэтому новая дата крещения сына принцессы Евгении и Джека Бруксбенка пока неизвестна.

Напомним, что ранее из-за контакта с больным коронавирусом супруге принца Уильяма, Кейт Миддлтон пришлось уйти на вынужденную самоизоляцию. Однако уже 10 июля герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским обязанностям, и 11 июля посетила финал турнира по теннису со своим отцом, а также финал Евро-2020 с мужем и старшим сыном.