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"Неистово": принц Уильям прокомментировал победу Италии на Евро-2020

"Неистово": принц Уильям прокомментировал победу Италии на Евро-2020
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

11 июля 2021 года состоялся финал Евро-2020, в котором "сразились" сборные Англии и Италии по футболу. Поддержать англичан на стадионе "Уэмбли" приехали и принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, для которой этот выход тал вторым после вынужденной самоизоляции, и их старшим сыном, 7-летним принцем Джорджем

Супруги яростно болели за сборную Англии, не скрывая эмоций. Стоит отметить, что маленький Джордж является истинным фанатом футбола, а потому с интересом наблюдал за решающим поединком.

 
 
 
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Публикация от The Family of Cambridge (@cambridge.royalty)

Для посещения футбольного матча Кейт Миддлтон выбрала черных брюки, белый топ и элегантный жакет. А свой образ она дополнила красными серьгами-подвесками. Принц Уильям надел темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук. Маленький Джорж последовал примеру отца. Разница была лишь в цвете рубашки. 

 
 
 
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Публикация от Cambridge Family fan page (@kate_william_family.ir)

Также, на странице герцогов принц Уильям прокомментировал проигрыш Англии и победу сборной Италии, отметив, что англичане все равно могут гордиться собой. 

"Я знаю, что все большее впереди", – отметил герцог.

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Ранее, "Телеграф" писал, что ранее герцогиня Кембриджская посетила финал Уимблдонского турнира вместе со своим 72-летним отцом Майклом Миддлтоном. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Евро-2020.
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