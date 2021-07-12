"Неистово": принц Уильям прокомментировал победу Италии на Евро-2020

11 июля 2021 года состоялся финал Евро-2020, в котором "сразились" сборные Англии и Италии по футболу. Поддержать англичан на стадионе "Уэмбли" приехали и принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, для которой этот выход тал вторым после вынужденной самоизоляции, и их старшим сыном, 7-летним принцем Джорджем.

Супруги яростно болели за сборную Англии, не скрывая эмоций. Стоит отметить, что маленький Джордж является истинным фанатом футбола, а потому с интересом наблюдал за решающим поединком.

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Для посещения футбольного матча Кейт Миддлтон выбрала черных брюки, белый топ и элегантный жакет. А свой образ она дополнила красными серьгами-подвесками. Принц Уильям надел темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук. Маленький Джорж последовал примеру отца. Разница была лишь в цвете рубашки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cambridge Family fan page (@kate_william_family.ir)

Также, на странице герцогов принц Уильям прокомментировал проигрыш Англии и победу сборной Италии, отметив, что англичане все равно могут гордиться собой.

"Я знаю, что все большее впереди", – отметил герцог.

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Ранее, "Телеграф" писал, что ранее герцогиня Кембриджская посетила финал Уимблдонского турнира вместе со своим 72-летним отцом Майклом Миддлтоном.