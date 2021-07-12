Италия выиграла Евро-2020 (видео)

В воскресенье, 11 июля, сборные Италии и Англии сыграли в финале чемпионата Европы. Встреча прошла на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:1 в основное время с экстра-таймами, а в серии пенальти более удачливыми оказались итальянцы - 3:2. Таким образом, Италия выиграла Евро-2020.

Поединок стартовал с феноменальной контратаки Англии. Кейн разогнал атаку "Трех львов", переведя мяч на правый фланг, откуда Киран Триппьер исполнил идеальный навес в чужую штрафную, где одиноко стоящий Люк Шоу с линии вратарской в касание переправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Примечательно, что защитник "Ман Юнайтед" забил свой первый гол за сборную, а также самый ранний мяч в истории Евро. Итальянцы создали несколько моментов у ворот Джордана Пикфорда, но забить в первые 45 минут так и не сумели.

Во втором тайме "Адзурри" увеличили давление, однако едва не пропустили сами в дебюте второй 45-минутки. Рахим Стерлинг забежал в чужую штрафную и в борьбе с Леонардо Бонуччи упал, выпрашивая пенальти. Нидерландский арбитр Бьорн Кейперс не поставил 11-метровый удар, хотя эпизод был точь в точь как в полуфинале Евро-2020 Англия - Дания. Расплата за картинное падение пришла почти сразу. Угловой с правого фланга привел к удару Марко Верратти - Пикфорд отбил перед собой, а Бонуччи занес мяч в пустые ворота. Отметим, Леонардо стал самым возрастным футболистом, который забивал в финалах Евро (34 лет и 71 день).

В итоге команды довели дело до экстра-таймов и серии пенальти.

В серии пенальти за Италию не забили Белотти (вратарь) и Жоржиньо (вратарь).

В серии 11-метровых у Англии не забили свои удары Рэшфорд (промах), Санчо (вратарь) и Сака (вратарь). Примечательно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выпустил Рэшфорда и Санчо аккурат к серии пенальти.

Отметим, Англия никогда ранее не была в финалах Евро, а вот Италия побеждала на чемпионате Европы в 1968 году, а также играла в решающих поединках в 2000 и 2012 годах.

Италия 1:1 Англия

(3:2 по пенальти)

Голы: Бонуччи 67' - Шоу 2'

Видео гола Люка Шоу и лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Бонуччи:

Серия пенальти:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, накануне матча на "Уэмбли" группа фанатов без билетов пыталась проникнуть на стадион, что привело к потасовке со стюардами.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала чемпионата Европы Италия в серии пенальти выбила испанцев, а англичане с большим скандалом прошли Данию. Также отметим, что именно "Три льва" прошли сборную Украины в четвертьфинале ЧЕ-2020. С видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.