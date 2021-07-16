Расстроены грубостью по отношению к сыну: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нарушить королевскую традицию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон настолько обеспокоены интернет-троллями, что могут не поделиться фотографией своего старшего сына принца Джорджа в его приближающийся восьмой день рождения 22 июля.

Об этом пишет The Daily Mirror.

По словам королевского биографа Анджелы Левин, герцоги Кембриджские, которые часто делятся фотографиями своих детей в социальных сетях, устали от комментаторов, делающих гадкие замечания по поводу внешности их сына.

"Ходят слухи, что мы можем не увидеть фотографию принца Джорджа на его 8-летие, потому что они (Кейти Уильям - ред.) были очень расстроены грубостью людей, высмеивающих семилетнего мальчика, и я надеюсь, что они смогут это преодолеть", - сказала Левин на британском канале True Royal TV.

Напомним, что принц Джордж родился 22 июля 2013 года.

Когда мальчику исполнилось 5 лет, Кенсингтонский дворец опубликовал портрет принца, который был сделан в саду Кларенс-хауса - резиденции его деда принца Чарльза. В 2019 году Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали фото, на котором престолонаследник британской короны позировал в футболке национальной сборной Англии по футболу. В прошлом году супруги поделились фото подросшего Джорджа, сделанное самой Кейт в семейном поместье в графстве Норфолк.