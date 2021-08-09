Принцесса Евгения поделилась редкими детскими кадрами с сестрой Беатрис (видео)

В воскресенье, 8 августа, наследнице британского престола, принцессе Беатрис, исполнилось 33 года. Девушка ожидает рождения первенца. О беременности внучки королевы Великобритании Елизаветы II стало известно в мае. С июля 2021 года Беатрис замужем за итальянским бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци.

С родной сестрой, принцессой Евгенией, Беатрис очень крепкая связь. Девочки, которые появились в семье второго сына королевы, Эндрю, герцога Йоркского, с детства дружны и поссориться они могут только из-за какого-нибудь пустяка. Как, например, из-за поношенных кроссовок.

В день рождения Беатрис, Евгения опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видео, сделанное из отдельных старых детских фото сестер.

"С Днем Рождения, моя большая сестра... Ты потрясающая, и мне нравится смотреть, какая ты храбрая и искренняя, а теперь еще будущая мамочка", - написала Евгения.

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Ранее сама принцесса Беатрис трогательно поздравила своего двоюродного брата принца Уильяма с его 39-летием.