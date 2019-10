Ссора двух королевских особ: что случилось между принцессами Беатрис и Евгенией (Фото)

Как честно призналась Беатрис, скандал между ними разгорелся вроде бы из-за пустяка - из-за пары уже не новых кедов от Converse.

Дело в том, что как поведала принцесса, у нее и ее сестры одинаковый размер обуви. И они купили две абсолютно идентичных пары, так что у каждой обувь была своя.

И вот в один прекрасный день Беатрис, кеды которой были в гораздо лучшем состоянии, обнаружила, что Евгения их подменила, подсунув ей свои, которые уже грозили развалиться. И это мелкое недоразумение привело к такой крупной ссоре, что после нее сестры не разговаривали друг с другом целую неделю.

Хотя на самом деле, если забыть о мелочах, то, как утверждает Беатрис - Евгения самый близкий для нее человек. "Мы - самая надежная опора друг для друга. И понимаем друг друга, как никто другой…" - утверждает Беатрис.

Недаром на своей свадьбе, состоявшейся осенью прошлого года в Виндзоре, Евгения назначила сестру главной подружкой невесты. А на грядущем бракосочетании самой Беатрис подружкой невесты непременно станет Евгения.

Напомним: о том, что Беатрис и ее любимый - Эдоардо Моцци - официально стали женихом и невестой, было объявлено совсем недавно. На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: "Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци".

