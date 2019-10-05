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Ссора двух королевских особ: что случилось между принцессами Беатрис и Евгенией (Фото)

Ссора двух королевских особ: что случилось между принцессами Беатрис и Евгенией (Фото)
22:16 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Хотя дочери принца Эндрю всегда были очень дружны, как они поведали в своем интервью, однажды между ними приключилась просто грандиозная ссора.

Как честно призналась Беатрис, скандал между ними разгорелся вроде бы из-за пустяка - из-за пары уже не новых кедов от Converse.

Дело в том, что как поведала принцесса, у нее и ее сестры одинаковый размер обуви. И они купили две абсолютно идентичных пары, так что у каждой обувь была своя.

И вот в один прекрасный день Беатрис, кеды которой были в гораздо лучшем состоянии, обнаружила, что Евгения их подменила, подсунув ей свои, которые уже грозили развалиться. И это мелкое недоразумение привело к такой крупной ссоре, что после нее сестры не разговаривали друг с другом целую неделю.

Хотя на самом деле, если забыть о мелочах, то, как утверждает Беатрис - Евгения самый близкий для нее человек. "Мы - самая надежная опора друг для друга. И понимаем друг друга, как никто другой…" - утверждает Беатрис.

Недаром на своей свадьбе, состоявшейся осенью прошлого года в Виндзоре, Евгения назначила сестру главной подружкой невесты. А на грядущем бракосочетании самой Беатрис подружкой невесты непременно станет Евгения.

Напомним: о том, что Беатрис и ее любимый - Эдоардо Моцци - официально стали женихом и невестой, было объявлено совсем недавно. На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: "Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци".

Причем, как сообщил представитель дворца, свадьба состоится в 2020–м году. А пока Беатрис вживается в свой новый статус - ведь ей предстоит стать не только супругой Эдоардо, но и мачехой его сына от предыдущих отношений.

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Как сообщалось ранее, до встречи с принцессой, у Моции был роман - с американской с китайскими корнями - Дарой Хуанг, которая родила ему сына Вольфи.

И теперь Беатрис, выйдя замуж за Эдоардо, станет самой молодой мачехой в королевском семействе.

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Королевская семья, Фото, Принцесса Беатрис, Принцесса Евгения, Эдоардо Моцци.
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