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Тотальная война: принц Гарри подал в суд на владельцев нескольких таблоидов

Тотальная война: принц Гарри подал в суд на владельцев нескольких таблоидов
13:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Герцог Сассекский принц Гарри, который продолжает защищать свою частную семейную жизнь от прессы, подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror.

Внук Елизаветы II обвинил издание во взломе телефона и незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Издание The Guardian комментирует действия принца Гарри, как "тотальной войной" с британской прессой и давлением СМИ на его жену Меган Маркл.

Так, иски против двух таблоидов были представлены в суд еще 27 сентября. Пресс-служба Букингемского дворца подтвердила подачу иска. Однако не указано, шла ли речь о взломе голосовой почты Гарри, или Меган Маркл, или другого человека из окружения королевской четы.

Добавим, что пока неизвестно, к какому периоду относятся обвинения против Sun и Daily Mirror. Как предполагают западные СМИ, скандал разгорелся вокруг взлома линий личных телефонов, состоявшегося в Великобритании еще в начале 2000-х годов.

Кроме того, жена принца Гарри Меган Маркл в начале октября подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday Принц Гарри подал в суд на издание, которое опубликовало частное письмо Меган Маркл: детали и его издателя Associated Newspapers за незаконную публикацию его личного письма, который она адресовала своему отцу Томасу Марклу. По словам герцога Сассекского, британский таблоид нарушил политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях, – заявил принц Гарри.

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СМИ, Принц Гарри, Меган Маркл, герцог Сассекский.
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