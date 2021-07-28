Принц Гарри нашел еще один повод вернуться в Англию

Принц Гарри все чаще появляется на родине. Герцог Сассекский не упускает ни одной возможности, чтобы проведать своих королевских родственников: сначала были похороны принца Филлипа, а после открытие памятника принцессе Диане.

Отметим, что Гарри и Меган также хотят вернуться в Великобританию, чтобы крестить свою новорожденную дочь в Виндзоре на глазах у королевы Елизаветы II.

Теперь же принц прилетит в Лондон по работе, сообщает издание People. Компания по коучингу и психическому здоровью BetterUp, в которой принц Гарри с недавнего времени работает, решила расширить свою деятельность и предоставлять свои услуги в столице Великобритании.

Директор компании положительно отозвался о герцоге, отметив, что он предоставил несколько полезных идей и советов относительно расширения BetterUp в Великобритании, поэтому неудивительно, что именно Гарри и полетит в Англию.

Напомним, что ранее стало известно, что принц Гарри решил выпустить мемуары о своей жизни в королевской семье. Предположительно книга будет выпущена в 2022 году.