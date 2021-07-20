Принц Гарри решил повторить писательский дебют Меган Маркл и издать мемуары: "Об опытах, приключениях, потерях и жизненных уроках"

Вслед за своей супругой Меган Маркл принц Гарри решил повторить ее писательский дебют. Герцог Сассекский решил издать собственную книгу - мемуары о своей жизни в королевской семье.

Герцог Сассекский пообещал опубликовать личные воспоминания о своей жизни, которые будут "точными и полностью правдивыми". А поможет принцу издательство Penguin Random House. Книга, которая будет выпущена в 2022 году, будет содержать "исчерпывающий отчет" о его "опытах, приключениях, потерях и жизненных уроках".

"Очень рад, что люди прочитают точное и полностью правдивое повествование о моей жизни из первых рук",– заявил герцог.

Стоит отметить, что это первый раз, когда член королевской семьи написал такой личный отчет о своей жизни. Вероятно, эта книга вызовет шок в королевской семье.

Принцу Гарри понадобился год на написание мемуаров, над которыми он работал совместно с американским писателем и журналистом Джозефом Мерингемом. Вырученные деньги с продажи книги пойдут на благотворительность.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появился трейлер байопика "Гарри и Меган: Побег из дворца" с датой премьеры.