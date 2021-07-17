Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия

"Посвящен уходу из королевской семьи": в сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

"Посвящен уходу из королевской семьи": в сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Выход принца Гарри и его супруги Меган Маркл из королевской семьи стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире. Пара решила бросить королевские обязанности, стать финансово независимыми и переехать в США.

Эта новость стала настолько обсуждаемой, что про герцогов Сассекских решили снять фильм, который получил название "Гарри и Меган: Побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace).  В картине будет рассказываться история пары, включая и скандальное интервью журналистке Опре Уинфри. 

Канал Lifetime уже выпустил дебютный трейлер фильма и назвал дату премьеры. Релиз картины запланирован на 6 сентября 2021 года.

Роль Меган в байопике сыграла Сидни Мортон, а Гарри - Джордан Дин. Принца Уильяма воплотил на экране Джордан Уэлен, а Кейт Миддлтон - Лаура Митчелл.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от рождения третьего ребенка с целью уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Кино, Фильм, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Мезгит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
03 Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)
04 Расстроены грубостью по отношению к сыну: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нарушить королевскую традицию
05 "Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь