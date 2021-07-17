"Посвящен уходу из королевской семьи": в сети появился трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Выход принца Гарри и его супруги Меган Маркл из королевской семьи стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире. Пара решила бросить королевские обязанности, стать финансово независимыми и переехать в США.

Эта новость стала настолько обсуждаемой, что про герцогов Сассекских решили снять фильм, который получил название "Гарри и Меган: Побег из дворца" (Harry & Meghan: Escaping the Palace). В картине будет рассказываться история пары, включая и скандальное интервью журналистке Опре Уинфри.

Канал Lifetime уже выпустил дебютный трейлер фильма и назвал дату премьеры. Релиз картины запланирован на 6 сентября 2021 года.

Роль Меган в байопике сыграла Сидни Мортон, а Гарри - Джордан Дин. Принца Уильяма воплотил на экране Джордан Уэлен, а Кейт Миддлтон - Лаура Митчелл.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от рождения третьего ребенка с целью уменьшить свое влияние на окружающую среду.