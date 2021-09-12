Вперше в історії: Кейт Міддлтон опублікувала особистий коментар в Instagram

Герцогиня Кембриджська написала перший коментар в соціальній мережі

Дружина принца Вільяма, який претендує на британський королівський престол, 39-річна Кейт Міддлтон вперше залишила коментар в популярній соціальній мережі Інстаграм.

Давно відомо, що герцогиня Кембриджська намагається сама вести офіційний акаунт своєї сім’ї і пише не тільки текст до публікацій, а й часто викладає фотографії власного авторства.

Приводом для коментаря стала перемога 18-річної британської зірки тенісу Емми Радукану в півфіналі US Open. Герцогиня, завзята фанатка цього виду спорту, привітала дівчину з професійним успіхом.

Міддлтон написала коментар під особистим постом 18-річної тенісистки.

Додамо, що Радукану вже здобула перемогу в фіналі турніру Відкритого чемпіонату США, виступивши за свою країну.

Емма Радукану

"Величезні вітання Еммі Радукану з приголомшливими виступами і історичною перемогою на турнірах Великого шолому! Неймовірно — ми всі так тобою пишаємося", — такий пост був опублікований на офіційній сторінці Кембриджських, який супроводжуваний фото тенісистки з головним призом.

Нагадаємо, що рік тому Кейт Міддлтон буда визнана найстильнішою знаменитістю в Інстаграмі.