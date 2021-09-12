Впервые в истории: Кейт Миддлтон опубликовала личный комментарий в Instagram

Герцогиня Кембриджская написала первый комментарий в социальной сети

Супруга принца Уильяма, который претендует на британский королевский престол, 39-летняя Кейт Миддлтон впервые оставила комментарий в популярной социальной сети Инстаграм.

Давно известно, что герцогиня Кембриджская старается сама вести официальный аккаунт своей семьи и пишет не только текст к публикациям, но и часто выкладывает фотографии собственного авторства.

Поводом для комментария стала победа 18-летней британской звезды тенниса Эмму Радукану в полуфинале US Open. Герцогиня, заядлая фанатка этого вида спорта, поздравила девушку с профессиональным успехом.

Миддлтон написала комментарий под личным постом 18-летней теннисистки.

Добавим, что Радукану уже одержала победу в финале турнира Открытого чемпионата США, выступающая за свою страну.

Эмма Радукану

"Огромные поздравления Эмме Радукану с потрясающими выступлениями и исторической победой на турнирах Большого шлема! Невероятно — мы все так тобой гордимся", — такой пост был опубликован на официальной странице Кембриджских, который сопровожден фото теннисистки с главным призом.

Напомним, что 22 июля герцоги Кембриджские разместили новое фото старшого сына Джорджа в его день рождения. А в августе Кейт очаровала подписчиков снимком повзрослевшей дочери — принцессы Шарлотты.