Традиция не нарушена: герцоги Кембриджские опубликовали портрет принца Джорджа в день его рождения

22 июля 2021 года старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джоржд отмечает свое 8-летие. Ранее ходили слухи, что герцоги могут нарушить королевскую традицию не будут публиковать портрет мальчика из-за интернет-троллей. Однако пара этого не сделала.

На официальной странице герцогов Кембриджских в Инстаграм Уильям и Кейт опубликовали милый снимок принца Джорджа. Стоит отметить, что автором фото выступила лично Кейт Миддлтон.

На фото принц Джордж предстал в синих шортах и оранжево-синей рубашке-поло. Мальчик сидит на капоте автомобиля и искренне улыбается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

В комментариях многие отмечают, что с годами Джоржд все больше становиться похожим на своего отца - принца Уильяма.

На фото принц Уильям, когда ему было 8

Отметим, что 2020 году герцоги Кембриджские поделились фотографией подросшего Джорджа, которое тоже сделала сама Кейт в семейном поместье в графстве Норфолк.