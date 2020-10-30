Скачать
П'ятниця, 30.10.2020
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram

Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram
17:58 Сьогодні Телеграф

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон залишається однією з найбільш стильно одягнених знаменитостей в Instagram. Про це повідомили експерти британського видання Daily Mail.

38-річна Кейт Міддлтон отримала статус найстильнішої в Instagram після того, як вона вийшла у світ в чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носком.

 

Нове вбрання дружини принца Вільяма викликав буквально шквал коментарів: "Вона завжди у відмінному одязі, яка до того ж бездоганно зшита", "Кетрін чудово одягається і завжди виглядає доречно"

 

 

Як раніше повідомляв "Телеграф", Кейт Міддлтон дуже любить носити костюми і не приховує цього, не дивлячись на те, що цей образ не сильно подобається Єлизаветі II.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Кейт Миддлтон, Instagram, Стиль, Мода 2020, Королівська сім'я.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Забавні привітання українською на День тренера
02 Після землетрусу турецький Ізмір накрив потоп (відео)
03 Свято 30 жовтня: народні прикмети і заборони
04 Очевидці зняли землетрус у Туреччині: з'явилися нові відео з Ізміру
05 Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Главу КСУ підозрюють у зраді: судді придумали хід
Главу КСУ підозрюють у зраді: судді придумали хід
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає &quot;президентський сортир&quot;
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся