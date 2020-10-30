Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон залишається однією з найбільш стильно одягнених знаменитостей в Instagram. Про це повідомили експерти британського видання Daily Mail.

38-річна Кейт Міддлтон отримала статус найстильнішої в Instagram після того, як вона вийшла у світ в чорних класичних брюках зі стрілками, світло-блакитному светрі, подовженому пальто в клітку і темних туфлях на підборах з гострим носком.

Нове вбрання дружини принца Вільяма викликав буквально шквал коментарів: "Вона завжди у відмінному одязі, яка до того ж бездоганно зшита", "Кетрін чудово одягається і завжди виглядає доречно"

Як раніше повідомляв "Телеграф", Кейт Міддлтон дуже любить носити костюми і не приховує цього, не дивлячись на те, що цей образ не сильно подобається Єлизаветі II.