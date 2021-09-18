Четвертого ребенка не будет: стало известно о желании Кейт Миддлтон

Королевский эксперт предполагает, что герцоги Кембриджские больше не хотят заводить детей

Королевский эксперт Ник Буллен в одном из недавних интервью рассказал о возможных будущих планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые уже сейчас претендуют занять британский королевский престол. По словам Буллена, в ближайшее время герцоги будут сосредоточены только на своей работе.

Об этом пишет Cosmopolitan.

"Я думаю, они считают, что у них прекрасная семья. Я думаю, что Кейт всегда стремилась следовать за своими родителями и иметь такую же ​​семью из пяти человек. В следующем году им обоим исполнится по 40 лет. Они действительно стремятся продвигать свои благотворительные организации, свои инициативы и фонд. Я думаю, что следующие 12 месяцев для них — это работа", — сказал королевский эксперт.

Напомним, что Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве. В этом браке у пары родилось трое детей: Джордж (2013), Шарлотта (2015) и Луи (2018).

Ранее "Телеграф" писал, что герцоги Кембриджские потерпели неудачу по привлечению подписчиков в соцсети Twitter.