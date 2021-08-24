У компанії правнуків: Єлизавета II влаштувала пікнік

Королева Великобританії насолоджується відпочинком в маєтоку Балморал, в Шотландії.

Її Величність вирушила в замок Балморал, який розташований в графстві Абердіншир, в Шотландії.

В улюбленому місці королеви, де вона завжди проводила щасливі дні зі своєю сім’єю, Єлизавета влаштувала пікнік, а компанію їй склали деякі з правнуків, передає Hello!.

Монарх насолоджувалася обідом на свіжому повітрі біля маленького озера Дабх Лох (Глен Муік) з дітьми онука Пітера Філліпса, Саваною (2010) і Айлою (2012), або, як зазначає видання, дочками старшої внучки Зари Тіндалл — Мією і Оленою.

Глен Муік є одним з улюблених і символічних місць королеви. Там вона часто проводила час з покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, який помер в квітні 2021 року в віці 99 років.

Напередодні похорону принца Філіпа в Букінгемському палаці був розміщений небачений раніше образ королеви і герцога, що сидять разом на вершині пагорба Койлс-де-Мюік на ковдрі для пікніка і насолоджуються місцевим пейзажем. Фото 2003 року було зроблено графинею Уессекською, дружиною молодшого сина Єлизавети II принца Едварда.

Королева зазвичай залишається в своєму шотландському маєтку до середини жовтня.