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"Всьому є межа": королева Єлизавета II має намір судитися з принцом Гаррі і Меган Маркл

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"Всьому є межа": королева Єлизавета II має намір судитися з принцом Гаррі і Меган Маркл Новина оновлена 22 серпня 2021, 20:43
Єлизавета II

Королева Великобританії вирішила дати відсіч образливим нападам принца Гаррі та його дружини.

Королева Великобританії Єлизавета II втомилася від витівок її онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Після виходу інтерв’ю, яке герцоги Сассекському дали Опрі Уїнфрі, королівська сім’я потрапила в ряд скандалів.

Також, удар по репутації королівської сім’ї Великобританії завдало й інтерв’ю принца Гаррі в рамках серіалу "The Me You Can not See" ( "Той я, якого ти не бачиш"). Крім цього, принц ще і планує випустити мемуари про своє життя в королівській родині.

Щоб провчити онука і його дружину, Єлизавета II найняла адвокатів, що спеціалізуються на наклепі, щоб проконсультуватися, як краще нанести юридичну відсіч подружжю. Про це повідомляє видання The Sun.

"Всьому є межа. Гаррі та Меган дізнаються і зрозуміють, що повторні напади неприпустимі" — повідомив королівський інсайдер.

Також, юристи розглядають варіант, зв’язатися з видавцем мемуарів принца Гаррі, щоб попросити попередити про її зміст і надати королівської сім’ї право на відповідь.

Раніше, "Телеграф" писав, що попри всі негаразди, принц Гаррі не упускає можливості, щоб відвідати Великобританію.

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