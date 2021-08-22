Укр

"Всему есть предел": королева Елизавета II намерена судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Автор
А. Барабан
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Автор
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"Всему есть предел": королева Елизавета II намерена судиться с принцем Гарри и Меган Маркл Новость обновлена 22 августа 2021, 20:43
Елизавета II

Королева Великобритании решила дать отпор обидным нападениям принца Гарри и его супруги.

Королева Великобритании Елизавета II устала от выходок ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл. После выхода интервью, которое герцоги Сассекские дали Опре Уинфри, королевская семья попала в ряд скандалов.

Также, по удар по репутации королевской семьи Великобритании нанесло и интервью принца Гарри в рамках сериала "The Me You Can not See" ("Тот я, которого ты не видишь"). Помимо этого, принц еще и планирует выпустить мемуары о своей жизни в королевской семье

Чтобы проучить внука и его жену, Елизавета II наняла адвокатов, специализирующихся на клевете, чтобы проконсультироваться, как лучше нанести юридический отпор супругам. Об этом сообщает издание The Sun.

"Всему есть предел. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы" — сообщил королевский инсайдер.

Также, юристы рассматривают вариант, связаться с издателем мемуаров принца Гарри, чтобы попросить предупредить о ее содержании и предоставить королевской семье право на ответ.

Ранее, "Телеграф" писал, что несмотря на все неурядицы, принц Гарри не упускает возможности, чтобы посетить Великобританию.

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