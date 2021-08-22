"Всему есть предел": королева Елизавета II намерена судиться с принцем Гарри и Меган Маркл
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Королева Великобритании решила дать отпор обидным нападениям принца Гарри и его супруги.
Королева Великобритании Елизавета II устала от выходок ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл. После выхода интервью, которое герцоги Сассекские дали Опре Уинфри, королевская семья попала в ряд скандалов.
Также, по удар по репутации королевской семьи Великобритании нанесло и интервью принца Гарри в рамках сериала "The Me You Can not See" ("Тот я, которого ты не видишь"). Помимо этого, принц еще и планирует выпустить мемуары о своей жизни в королевской семье.
Чтобы проучить внука и его жену, Елизавета II наняла адвокатов, специализирующихся на клевете, чтобы проконсультироваться, как лучше нанести юридический отпор супругам. Об этом сообщает издание The Sun.
"Всему есть предел. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные нападения недопустимы" — сообщил королевский инсайдер.
Также, юристы рассматривают вариант, связаться с издателем мемуаров принца Гарри, чтобы попросить предупредить о ее содержании и предоставить королевской семье право на ответ.
Ранее, "Телеграф" писал, что несмотря на все неурядицы, принц Гарри не упускает возможности, чтобы посетить Великобританию.
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