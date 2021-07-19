Принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Виндзор

4 июня 2021 года в семье принца Гарри случилось пополнение - его супруга, Меган Маркл, родила дочь, которую назвали в честь прабабушки - Елизаветы II, и бабушки - принцессы Дианы - Лилибет Диана.

Так как девочка родилась в США, Елизавета II еще не видела свою правнучку вживую, возможно лишь по видеосвязи. Герцоги Сассекские видимо хотят порадовать королеву, так как в СМИ появились слухи, что пара планирует крестины дочери в Виндзоре, как и ее старшего брата Арчи.

Инсайдеры добавляют, что Меган и Гарри сейчас ждут подходящего момента, чтобы прилететь в Великобританию. Отметим, что это будет первый визит Маркл в Англию после выхода из королевской семьи.

Ранее, "Телеграф" писал, что кузине принца Гарри принцессе Беатрис пришлось перенести крещение своего сына из-за коронавируса.