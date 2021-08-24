В компании правнуков: Елизавета II устроила пикник

Королева Великобритании наслаждается отдыхом в поместье Балморал, в Шотландии.

После того, как 95-летняя королева Великобритании Елизавета II решилась дать отпор внуку, принцу Гарри и его жене Меган Маркл, Ее Величество отправилась в замок Балморал, который расположен в графстве Абердиншир, в Шотландии.

В любимом месте королевы, где она всегда проводила счастливые дни со своей семьей, Елизавета устроила пикник, а компанию ей составили некоторые из правнуков, передает Hello!.

Монарх наслаждалась обедом на свежем воздухе возле маленького озера Дабх Лох (Глен Муик) с детьми внука Питера Филлипса, Саванной (2010) и Айлой (2012), или, как отмечает издание, дочерями старшей внучки Зары Тиндалл - Мией и Леной.

Глен Муик является одним из любимых и символических мест королевы. Там она часто проводила время с покойным мужем, герцогом Эдинбургским, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Накануне похорон принца Филиппа в Букингемском дворце был размещен невиданный ранее образ королевы и герцога, сидящих вместе на вершине холма Койлс-де-Мюик на одеяле для пикника и наслаждающихся местным пейзажем. Фото 2003 года было сделано графиней Уэссекской, супругой младшего сына Елизаветы II принца Эдварда.

Королева обычно остается в своем шотландском поместье до середины октября.